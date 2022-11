Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Facciamo 3 su 3!”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 8 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sorteggio delle squadre italiane in Champions League. La 'rosea', come da titolo, spera che Milan, Inter e Napoli possano passare ai quarti di finale, considerato che tutte e tre i club hanno evitato le avversarie più temibili in questo giro.