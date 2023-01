Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve fa paura”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 8 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando della Juventus. La squadra di Max Allegri ieri ha vinto contro l'Udinese 1-0 grazie al gol di Danilo, scavalcando momentaneamente in classifica il Milan al secondo posto. Non vince, invece, l'Inter che ha pareggiato a Monza 2-2, ma non sono mancate le polemiche su un gol annullato ad Acerbi.