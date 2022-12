Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Del Piero: Juve io ci sono”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 2 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Alessandro Del Piero, il quale si è proposto per tornare alla Juventus con un ruolo che possa consentire al club di rialzarsi dopo il caos generato negli ultimi giorni. Proprio il club bianconero sarà al centro di un processo indotto dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario.