Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan serve un ruggito”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan, impegnato questa sera in Champions League contro il Salisburgo. Ai rossoneri basterà anche ottenere un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale.