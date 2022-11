Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, oggi tocca al Milan

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 2 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 02/11/2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan, impegnato questa sera in Champions League contro il Salisburgo. Ai rossoneri basterà anche ottenere un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale. Sotto la testata, invece, vengono riportate le partite delle altre italiane disputate ieri sera. L'Inter ha perso 2-0 in casa del Bayern Monaco, mentre un ottimo Napoli cade ad Anfield contro il Liverpool 2-0 dopo aver dominato per buona parte del match. Stasera toccherà anche alla Juventus: i bianconeri affronteranno a Torino il PSG delle stelle. Infine viene riportata un'intervista al nazionale italiano Vincenzo Grifo.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 02/11/2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Champions League, con i risultati di Napoli e Inter. La squadra di Spalletti perde contro il Liverpool 2-0 ma passa il girone da primo classificato grazie ad una migliore differenza reti rispetto ai 'Reds', mentre l'Inter cade in casa del Bayern Monaco 2-0 e chiude il proprio girone al secondo posto. Questa sera, invece, toccherà al Milan che con un solo punto contro il Salisburgo otterrebbe la qualificazione agli ottavi di Champions. Scenderà in campo anche la Juventus: nonostante siano già eliminati, i bianconeri affronteranno il PSG e vorranno ottenere il pass per i play off di Europa League. Infine spazio dedicato al baby talento della Roma Volpato.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 02/11/2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che questa sera avrà la possibilità di accedere in Europa League. I bianconeri, nonostante siano già stati eliminati, affronteranno alle 21.00 il PSG delle stelle. Poco sotto spazio a Milan, Inter e Napoli. I rossoneri questa sera affronteranno il Salisburgo e ottenendo un pareggio potranno qualificarsi agli ottavi di finale. I nerazzurri, invece, hanno perso in casa del Bayern Monaco 2-0, mentre i partenopei passano il turno da primi nel girone nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Liverpool. Vince anche il Tottenham di Antonio Conte, conquistando la qualificazione agli ottavi al 95esimo. Infine spazio ai tre calciatori del momento in casa Torino: Schuurs, Ricci e Vlasic.