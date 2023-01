Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan ragazzi che colpi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando del Milan. I rossoneri hanno acquistato a titolo definitivo il portiere colombiano Devis Vasquez, ma probabilmente non sarà l'unico colpo dei rossoneri in questa finestra di mercato. Si tratta, infatti, anche con il Santos per il giovane Angelo Gabriel, mentre a giugno si potrebbe tentare l'affondo per Okafor.