Prima pagina Corriere dello Sport: “Rischia Thiago Motta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 31 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' si apre con l'immagine di Thiago Motta preoccupato e il sorteggio di Champions League, che potrebbe regalare un Milan-Juventus già al playoff. Non solo, perché nelle ultime ore i bianconeri hanno accelerato in difesa per Kevin Danso. Nella parte bassa spazio al mercato delle altre, dai rossoneri che vogliono prendere Santiago Gimenez e mandare via Alvaro Morata, al Bologna che ha chiesto Davide Calabria.