Prima pagina Corriere dello Sport: “Pazza Inter”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 23 ottobre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria incredibile dell'Inter al 'Franchi' contro la Fiorentina. I nerazzurri, infatti, hanno portato a casa i tre punti dopo una partita pazza con il rocambolesco risultato di 4-3. Intanto il Milan aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Napoli grazie al successo di ieri contro il Monza (4-1).