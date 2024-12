Prima pagina Corriere dello Sport: “Conceicao: ‘Milan, crediamoci'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 31 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a José Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma, attualmente tecnico del Fenerbahçe. La notizia di giornata, però, è senza dubbio il cambio in panchina avvenuto nelle ultime ore in casa Milan.