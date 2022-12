Prima pagina Corriere dello Sport: “Capodanno con le stelle”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 dicembre . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della ripresa del campionato di Serie A: "Capodanno con le stelle: il 2023 ci riporta la Serie A con una grande sfida. Mercoledì Inter-Napoli, è il festival del gol. A destra spazio a Pelé: "Pelé unisce il mondo. Messaggi anche da Biden e Putin. Il ricordo di De Sisti: "Il suo calcio era perfetto". Infine, chiusura con Cristiano Ronaldo: "Ronaldo d'Arabia firma da un miliardo. Intesa con l'Al-Nassr in campo fino al 2025 poi farà l'ambasciatore". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).