Prima pagina Corriere dello Sport: “Il bluff di Lukaku”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 31 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del 'bluff' di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, che, parlando con alcuni tifosi ha sottolineato come non crede che si farà l'affare con la Juventus. 'Big Rom', però, così ha implicitamente confermato la trattativa.