Prima pagina Corriere dello Sport: “Marotta: ‘Voglio Dybala’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 31 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, martedì 31 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, su Paulo Dybala. Il dirigente nerazzurro è uscito allo scoperto, auspicando che la 'Joya' possa trasferirsi da loro in questa sessione estiva di calciomercato. Al contempo, ha salutato Ivan Perišić, andato al Tottenham, dicendo come il croato avesse sempre sognato la Premier League.

La Juventus di Massimiliano Allegri medita di fare quattro acquisti, ma mette in vendita Adrien Rabiot. Il Napoli, attraverso le parole del suo Presidente, Aurelio De Laurentiis, ha chiamato Kalidou Koulibaly e Dries Mertens a decidere se restare in azzurro oppure se andare altrove nel caso in cui privilegiassero i soldi ad altri anni di carriera sotto il Vesuvio.

Il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, neo-promosso in Serie A, sogna in grande e studia un'offerta di contratto per Andrea Belotti, in scadenza con il Torino. Infine, intervista esclusiva con Senad Lulić, ex centrocampista della Lazio, che sputa veleno sulla società biancoceleste. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

