Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ultima finale”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 31 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, big match della 31^ giornata della Serie A 2021-2022. Si tratta, di fatto, dell'ultima finale per lo Scudetto. Se vincono i bianconeri di Massimiliano Allegri, rientrano nel giro per il titolo; se vincono i nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, tagliano fuori dai giochi la 'Vecchia Signora'.