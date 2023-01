Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, un sistema”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 31 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle motivazioni che hanno portato ai 15 punti di penalizzazione della Juventus in campionato. Per i giudici, si è trattato di un 'sistema' con 'illecito grave e ripetuto'. Per la società bianconera, invece, sono 'decisioni infondate': è scattato in automatico il ricorso.