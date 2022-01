Prima pagina Corriere dello Sport: “Lo Scudetto di Max”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 31 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, regina indiscussa della sessione invernale di calciomercato. Rinforzato l'attacco con Dušan Vlahović, i bianconeri hanno preso anche Denis Zakaria per il centrocampo. Acquistato, per la difesa, Federico Gatti (ma resterà al Frosinone in prestito fino al termine di questa stagione). Si raffredda la pista Nahitan Nández, che non vorrebbe muoversi in prestito secco.