Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo Ibra e mercato Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con Zlatan Ibrahimović. L'attaccante del Milan ha il sogno di vincere lo Scudetto con il Diavolo e di giocare i Mondiali in Qatar. Cresce, pertanto, la voglia di rinnovare il contratto per un'altra stagione. Si avvicina il derby, intanto, e Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, medita di far marcare Rafael Leão da ben tre giocatori. Si parla, quindi, delle ultime ore del calciomercato invernale: la regina è la Juventus. Presi Dušan Vlahović, Denis Zakaria e Federico Gatti (da luglio), è in arrivo anche Nahitan Nández. Il Sassuolo è vicino a mettere a segno il colpo Lorenzo Lucca (sarà l'erede di Gianluca Scamacca), mentre la Lazio spera di poter regalare oggi Aleksey Miranchuk al suo tecnico, Maurizio Sarri.