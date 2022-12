Prima pagina Corriere dello Sport: “O Rei è morto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 30 dicembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica alla morte di Pelé la sua intera prima pagina. Il mondo piange, infatti, la dipartita dell'ex fuoriclasse brasiliano. Il mito del calcio è venuto a mancare a 82 anni all'ospedale di San Paolo dopo una lunga malattia.

'O Rei' aveva vinto tre Mondiali con il Brasile, tra cui quello del 1970 in Messico, in finale contro l'Italia. Carriera straordinaria, la sua, definito da sempre il miglior giocatore di tutti i tempi: ha realizzato, infatti, ben 1281 gol. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).