Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve rischia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 30 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 30 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato dei rischi sportivi della Juventus, travolta dall'ultimo caos societario con le conseguenti dimissioni di tutto il Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente Andrea Agnelli. Mentre John Elkann nomina il nuovo Presidente (Gianluca Ferrero) e conferma il tecnico Massimiliano Allegri, l'accusa di falso in bilancio porta alla nuova inchiesta della F.I.G.C. sul club bianconero. Possibile una penalizzazione in classifica.

Incredibile notizia di calciomercato: il centrocampista ivoriano Franck Kessié, ex Milan, vuole lasciare il Barcellona per tornare a giocare in Serie A e si è proposto all'Inter. Spazio, poi, ai Mondiali in Qatar che, ieri, hanno visto qualificarsi al turno successivo Olanda (terzo gol di Cody Gakpo in tre gare) e Senegal (a segno anche l'ex napoletano Kalidou Koulibaly) nel Girone A, poi Inghilterra (scatenato Marcus Rashford) e U.S.A. (vinta la 'battaglia' contro l'Iran grazie a Christian Pulisic) nel Girone B.

Stasera toccherà all'Argentina di Lionel Messi contro la Polonia di Robert Lewandowski: sarà dentro o fuori per l'Albiceleste. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 30 novembre 2022