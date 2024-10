Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Napoli batte il Milan e fa il vuoto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 30 ottobre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 30 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina a Milan-Napoli. La partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025, disputatasi ieri sera a 'San Siro' e valida per l'unico turno infrasettimanale di questa stagione, è terminata 0-2 per gli ospiti.