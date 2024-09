Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Napoli di Conte al comando”

Con 13 punti nelle ultime 5 partite , gli azzurri sono balzati - da soli - in testa alla classifica del campionato, tornandoci ben 483 giorni dopo l'ultima volta. In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Lazio , 'lunch match' della domenica terminato 2-3 per i biancocelesti di Marco Baroni .

In rete, per i capitolini, Mattéo Guendouzi, Boulaye Dia (5 gol in 6 gare) e Tijjani Noslin. Inutili, per quanto molto belli, i gol dei padroni di casa, firmati da Che Adams e Saúl Coco. Tre punti anche per la Roma, che, allo stadio 'Olimpico', ha battuto in rimonta per 2-1 il Venezia dell'ex allenatore dei giallorossi, Eusebio Di Francesco.