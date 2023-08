Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku the king”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 30 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Il centravanti belga, classe 1993, arriva in prestito per un anno dal Chelsea: ieri, a Ciampino, portato in trionfo da oltre 5mila tifosi. Indosserà la maglia numero 90, firmerà ed andrà a Trigoria da José Mourinho.