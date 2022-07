Prima pagina Corriere dello Sport: “Raspadori, sì al Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Giacomo Raspadori , attaccante del Sassuolo , che ha detto di sì ad un contratto di cinque anni con il Napoli da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Ora, però, il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis dovrà trattarne l'acquisto con i neroverdi, bottega notoriamente cara.

In alto, sotto la testata, si parla del colpo di calciomercato del Milan : preso, infatti, dal Bruges il trequartista Charles De Ketelaere , classe 2001 . È costato 32 milioni di euro più 4 di bonus , firmerà in questi giorni un contratto fino al 30 giugno 2027 .

Anche la Roma di José Mourinho, che stasera, ore 20:15, sfiderà in amichevole il Tottenham di Antonio Conte in Israele, si mobilita sul fronte offensivo: il tecnico lusitano vuole lo svincolato Andrea Belotti. In arrivo c'è anche Georginio Wijnaldum dal PSG. Prima, però, devono uscire Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).