Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku: ‘Qui sono a casa’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 30 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Romelu Lukaku , da ieri ufficialmente, di nuovo, un attaccante dell' Inter . Il centravanti belga ha voluto subito scaldare i tifosi nerazzurri, promettendo di voler fare meglio rispetto alla sua prima esperienza italiana.

La Fiorentina prende Luka Jović, bomber serbo classe 1997, in prestito dal Real Madrid. Al tecnico viola Vincenzo Italiano il compito di rilanciarlo dopo anni bui con le 'Merengues'. La Lazio, invece, è vicina a mettere a segno un doppio colpo dall'Hellas Verona: in arrivo Matteo Cancellieri, tentativo anche per Ivan Ilić.