Quotidiani sportivi, le prime pagine: tornato Lukaku, parla Arrivabene

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Ieri visite mediche, firma sul contratto e ufficialità del suo trasferimento in prestito secco dal Chelsea. 'Big Rom' cambia numero: indosserà il 90. In alto, sotto la testata, si parla della situazione in casa Milan. Oggi, infatti, scadono i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il direttore tecnico chiede più fiducia e più 'peso' nelle decisioni sulla squadra: cresce anche la preoccupazione dell'allenatore Stefano Pioli. Spazio, poi, alla Juventus, che ha chiuso con il Genoa l'arrivo del terzino sinistro Andrea Cambiaso. Bel colpo della Fiorentina, che ha ottenuto il prestito di Luka Jović dal Real Madrid, così come quello del Monza, che ha preso Stefano Sensi per un anno. Alla Lazio, invece, sarà Matteo Cancellieri dell'Hellas Verona il vice di Ciro Immobile.