Prima pagina Corriere dello Sport: “L’urlo spezzato”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 30 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con la Serie A. L'urlo spezzato. Corsa Champions: La Roma sfiora il colpo, il Milan si salva all'ultimo. Gol di Abraham al 94', l'1-1 di Saelemaekers al 97': pazzesco. In alto. Il giorno dei giorni. La festa dipende da Inter-Lazio. Contro la Salernitana, Spalletti può entrare nella storia. Ma la chiave è Sarri. In basso. Stasera la Juve a Boogna. Tensione Max: "Tanti disastri e siamo terzi". Si chiude con gli altri sport. F1, orgoglio Ferrari, Leclerc in pole. MotoGP, Pecco e Bez che duello! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).