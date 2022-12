Prima pagina Corriere dello Sport: “Gruppo vacanze Juventus”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . Gruppo vacanze Juventus : così apre il quotidiano, parlando di Di Maria e Paredes in Italia solo dopo Capodanno. Pogba e Cuadrado si curano in montagna. Tutte e 4 indisponibili per la ripartenza della Serie A. A destra poi, spazio alla super sfida tra Inter e Napoli .

In basso a sinistra, continuano i sold out all'Olimpico: per la sfida tra Roma e Bologna grande tifo per il ritorno in campo di Dybala. A destra, subito Mbappé che non smette di segnare. Doppietta anche per Haaland. Al centro chiusura con la NBA, con la storica tripla doppia di Luka Doncic contro i New York Knicks. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).