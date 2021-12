Prima pagina Corriere dello Sport: “Lo strappo di Insigne”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 29 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo 'strappo' di Lorenzo Insigne. L'attaccante, infatti, ha deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione per volare nella Major League Soccer statunitense. Firmerà un contratto di cinque anni con Toronto FC, che lo ricoprirà d'oro: 50 milioni di euro netti!