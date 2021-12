Quotidiani sportivi, le prime pagine su Scamacca, Insigne e Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il braccio di ferro tra Inter e Juventus per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, obiettivo di mercato di entrambe le società. Dopo l'offerta bianconera, i nerazzurri rilanciano: 45 milioni di euro per averlo a giugno, con il cartellino di Andrea Pinamonti inserito nell'operazione. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Kylian Mbappé, attaccante del PSG. In basso, invece, si parla del prossimo addio di Lorenzo Insigne al Napoli: a fine stagione volerà nella MLS per indossare la maglia del Toronto FC. Il Milan, con Franck Kessié e Ismaël Bennacer in Coppa d'Africa, a centrocampo affiderà le chiavi a Sandro Tonali: Rade Krunić e Tiémoué Bakayoko si alterneranno al suo fianco.