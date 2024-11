Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, cercasi Koopmeiners”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 29 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del difficile ambientamento di Teun Koopmeiners nella Juventus. Acquistato in estate per 60 milioni di euro dall'Atalanta, il centrocampista olandese finora ha deluso: 13 presenze totali, un assist e nessun gol. Un giocatore da recuperare.