Prima pagina Corriere dello Sport: “Come prima”

Andrea Cambiaso , al 97' , fa esplodere di gioia i tifosi della 'Vecchia Signora': Juve prima dopo 124 partite, missione riuscita nonostante, in precedenza, il V.A.R. avesse tolto due gol a Moise Kean . La squadra di Massimiliano Allegri ha 7 punti in più dell'anno passato e vola.

Oggi, alle ore 18:00 , spazio a Inter-Roma da 'San Siro'. L'ex Romelu Lukaku fa paura e il pubblico nerazzurro si prepara ad accoglierlo in un oceano di fischi. A seguire, ore 20:45 , ecco Napoli-Milan : gli azzurri di Rudi Garcia vogliono prendersi una rivincita sui rossoneri di Stefano Pioli sui tanti k.o. subiti l'anno scorso tra campionato e Champions League .

Stasera, a 'Report', su Rai3, si parlerà dell'interesse degli arabi per la Fiorentina. In Spagna, intanto, il 'Clásico' l'ha deciso Jude Bellingham: doppietta nel finale e vittoria del Real Madrid in casa del Barcellona.