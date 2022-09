Prima pagina Corriere dello Sport: “Trentalange: ‘Non siamo la mafia’”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 29 settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 29 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Alfredo Trentalange, Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, in risposta a Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che nei giorni scorsi aveva accusato i direttori di gara apertamente di antipatie nei confronti della sua squadra.

Interessanti anche le dichiarazioni di Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell'Italia, sulle convocazioni in azzurro: chi è stato escluso per motivi disciplinari può sempre tornare nel giro, basta che chieda scusa a tutti per i comportamenti avuti. Un vero e proprio avviso ai naviganti.

Ci si avvicina a grandi passi verso Inter-Roma: l'argentino Paulo Dybala, ad un passo dai nerazzurri in estate, giocherà questo match con la maglia dei giallorossi di José Mourinho. Sarà anche la sfida tra due grandi centravanti, Edin Džeko e Tammy Abraham.

La sosta per le Nazionali ha restituito alla Juventus un Leonardo Bonucci rigenerato mentre Marco Di Vaio, dirigente del Bologna, è convinto come Thiago Motta sia l'uomo della svolta per i rossoblu. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

