Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku: comando io!”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 29 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Questa mattina le visite mediche del centravanti belga, classe 1993, che farà ritorno in nerazzurro con la formula del prestito secco dal Chelsea. Andrà via Milan Škriniar (lo cercano Chelsea e PSG), al suo posto probabile arrivo di Gleison Bremer dal Torino.

Si attende, invece, soltanto l'annuncio per il rinnovo dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan: c'è stato un vertice fino a notte per definire i dettagli dell'intesa. La Juventus, invece, piazza il colpo di in casa Genoa: prende Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000.

Alla Lazio, intanto, Maurizio Sarri aspetta almeno 3 acquisti per poter innalzare il tasso di competitività della formazione biancoceleste. In casa Roma, il dirigente portoghese Tiago Pinto è all'angolo: ha budget limitato per poter operare in entrata, ma José Mourinho aspetta rinforzi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 29 giugno 2022