Quotidiani sportivi, le prime pagine: Maldini, Lukaku e Bremer-Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rinnovo di contratto di Paolo Maldini con il Milan. Ieri era attesa l'ufficialità del nuovo accordo tra il direttore tecnico ed il club di Via Aldo Rossi, ma non è arrivata. Oggi il giorno buono? Il contratto in essere scadrà domani. In alto, sotto la testata, spazio alle mosse di di Inter e Juventus. I nerazzurri (ri)accolgono Romelu Lukaku, con somma soddisfazione di Lautaro Martínez, che si era già trovato benissimo a giocare in coppia con il belga. I bianconeri, invece, potrebbero vendere Matthijs de Ligt a Chelsea o Manchester City in cambio di 120 milioni di euro. Con il ricavato, poi, lancerebbero l'assalto a Nicolò Zaniolo della Roma. Disavventura per Marco Verratti, centrocampista italiano del PSG, rapinato a Ibiza: un bottino da 3 milioni di euro!