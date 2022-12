Prima pagina Corriere dello Sport: “Fa tutto Max”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo corso della Juventus . Ieri l'addio di Andrea Agnelli , durante l'Assemblea degli Azionisti, con intervento a sorpresa di Luciano Moggi . Pieni poteri (almeno fino a giugno) a Massimiliano Allegri : dovrà proteggere la squadra e cercare di conquistare almeno un trofeo.

Tra sette giorni, con Inter-Napoli , riparte la Serie A e tra i reduci dei Mondiali in Qatar gli azzurri di Luciano Spalletti sembrano essere i più in forma. Sul fronte mercato , intanto, Giuseppe Marotta punta il difensore brasiliano Rodrigo Becão dell' Udinese , mentre Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino l'ex rossonero Tiago Djaló , oggi al Lille .

A proposito di Milan: pronto il rinnovo del contratto per Olivier Giroud fino al 30 giugno 2024. Mentre Paulo Dybala rientra a Roma da campione del mondo, in Premier League vola il Manchester United e Marcus Rashford raggiunge il numero di gol di una leggenda di 'Old Trafford', Eric Cantona. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).