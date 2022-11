Prima pagina Corriere dello Sport: “Appesi a un filo”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e, nella fattispecie, della situazione - delicata - di Belgio e Germania. I 'Diavoli Rossi' hanno ritrovato Romelu Lukaku, ma in occasione della sconfitta 0-2 contro il Marocco: l'ultima gara del girone, contro la Croazia, sarà un vero e proprio dentro e fuori per entrambe.