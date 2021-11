Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, scatto Scudetto”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 28 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 28 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo scatto Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi, che passa anche sul campo del Venezia con i gol di Hakan Çalhanoğlu e Lautaro Martínez. Per una notte a -1 dalla vetta in Serie A, ora i nerazzurri costringono il Milan e il Napoli a fare bottino pieno in casa oggi contro Sassuolo (ore 15:00) e Lazio (ore 20:45).