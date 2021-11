Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter vola, la Juve crolla

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Inter sul campo del Venezia. Una rete per tempo, di Hakan Çalhanoğlu e Lautaro Martínez (su calcio di rigore) per accorciare, momentaneamente, in classifica su Milan e Napoli. Contro il Sassuolo i rossoneri ritrovano Mike Maignan; contro la Lazio è Dries Mertens il principale antagonista di Ciro Immobile. In alto, sotto la testata, si parla della crisi della Juventus: sconfitta in casa dall'Atalanta, a -7 dal quarto posto. Ma, soprattutto, club e dirigenti indagati per la questione plusvalenze con il PM che accusa Andrea Agnelli di essere a conoscenza di tutto.