Prima pagina Corriere dello Sport: “Adesso parla Lukaku”

Il pubblico di casa è pronto a subissarlo di fischi, ma non con i 30mila fischietti che aveva già preparato: vietati. In alto, sotto la testata, si parla di Juventus-Verona di stasera, ore 20:45 , e, pertanto, della possibilità che ha la squadra di Massimiliano Allegri di prendersi momentaneamente la testa della classifica.

Domani sera, stessa ora, ecco invece Napoli-Milan. L'osservato speciale, in casa partenopea, è Rudi Garcia. Dovrà battere i rossoneri per far risalire in quota gli azzurri e dimostrare che è il degno erede di Luciano Spalletti. Per farlo, si affiderà a Giacomo Raspadori nel ruolo di centravanti.