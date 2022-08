Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou di testa”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 28 agosto 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 28 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del pareggio tra Juventus e Roma all'Allianz Stadium. I giallorossi di José Mourinho vanno sotto subito per merito di una punizione magistrale realizzata da Dušan Vlahović. Primo tempo brutto della squadra capitolina. Poi, però, nella ripresa la reazione che porta al meritato pari realizzato da Tammy Abraham.

Spazio, però, anche al Milan di Stefano Pioli, che batte 2-0 il Bologna a 'San Siro'. Rafael Leão prima segna sfruttando il primo assist italiano di Charles De Ketelaere, poi offre a Olivier Giroud il pallone del raddoppio. A Napoli, intanto, c'è la possibilità di portare Cristiano Ronaldo, in uscita dal Manchester United e il tecnico Luciano Spalletti non ha nascosto come l'opzione lo intrighi molto.

A proposito di Premier League: netto 9-0 del Liverpool sul Bournemouth, mentre vince 4-2 in rimonta il Manchester City contro il Crystal Palace. Prima tripletta inglese per Erling Braut Haaland. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 28 agosto 2022