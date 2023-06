Prima pagina Corriere dello Sport: “Fatta la Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, aprono parlando delle mosse di mercato della Juventus. Ufficiale il rinnovo di Adrien Rabiot fino al 30 giugno 2024, così come chiesto espressamente dall'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà assalto a Sergej Milinković-Savić soltanto se partirà un big. In arrivo, come direttore sportivo, c'è Cristiano Giuntoli: il quotidiano svela tutte le cause del divorzio con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.