Prima pagina Corriere dello Sport: “Avanti con Mancini”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 28 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Roberto Mancini . Resterà, infatti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana malgrado non abbia portato gli Azzurri ai Mondiali (seconda rassegna iridata saltata di fila dopo Russia 2018 ). C'è un piano, tra F.I.G.C. ( Federazione Italiana Giuoco Calcio ) e C.T., per rilanciare il movimento italiano con giocatori più giovani e stimolati. Sarà dato più spazio, nei campionati, ai giovani talenti di casa nostra con un tetto agli stranieri nei settori giovanili.

Si inizia anche a parlare di Juventus-Inter, gara in programma domenica prossima e valida per la 31^ giornata della Serie A 2021-2022: che sfida tra i due bomber Dušan Vlahović e Lautaro Martínez! Mentre il Napoli, sul mercato, cerca Luís Sinisterra (Feyenoord) come sostituto di Lorenzo Insigne, c'è Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, che si lamenta perché non si giocano i recuperi del campionato. Così il torneo risulta falsato, in testa come in coda. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).