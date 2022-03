Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia, Mancini resta alla guida

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la conferma di Roberto Mancini in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Nonostante il fallimento della qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il C.T. ripartirà da forze fresche: Marco Verratti, unico intoccabile a centrocampo, sarà affiancato dal milanista Sandro Tonali. In attacco, spazio a Nicolò Zaniolo ed al bomber del futuro Gianluca Scamacca. Si parla, poi, del lavoro di Stefano Pioli al Milan: ha superato le 100 presenze sulla panchina rossonera, studia i segreti dei più grandi e punta al bersaglio grosso dello Scudetto. Ci riuscirà? Domenica prossima, in Serie A, big match tra Juventus e Inter in vetta al campionato: chi la spunterà tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi? Intervista esclusiva, poi, con Paolo Zanetti, allenatore del Venezia che crede nella salvezza.