Prima pagina Corriere dello Sport: “Cin cin, Vlahovic”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 28 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un brindisi. Quello per il trasferimento, praticamente fatto, di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. L'attaccante subito a Torino per visite mediche e firma. Ai viola 70 milioni di euro più 5 di bonus, poi 15 milioni di euro di commissioni al procuratore, al ragazzo un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Altro brindisi per l'ufficialità di Robin Gosens, da ieri un calciatore dell'Inter di Simone Inzaghi.