Quotidiani sportivi, le prime pagine: Vlahovic, firma con la Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, che oggi compie 22 anni, è della Juventus. Un investimento, tra costo del cartellino ed ingaggio per le prossime cinque stagioni, di ben 150 milioni di euro da parte del club bianconero. Oggi l'ormai ex centravanti della Fiorentina sarà a Torino per le visite mediche e per la firma sul contratto con la 'Vecchia Signora'. Gianluigi Buffon, ex portiere juventino, ora spera che possa restare anche Paulo Dybala. Si parla, poi, delle mosse dell'Inter per il calciomercato estivo: bloccato Gianluca Scamacca, i nerazzurri vogliono anche Franck Kessié, che si svincolerà dal Milan a parametro zero. Rossoneri che, intanto, accarezzano la suggestione Dejan Kulusevski e salutano Pietro Pellegri, da ieri ufficialmente del Torino. La Fiorentina ha preso Arthur Cabral mentre la Roma potrebbe prendere Danilo Pereira dal PSG.