Prima pagina Corriere dello Sport: “Due Kvara per Napoli”

Quest'ultimo, intanto, prepara la sfida di 'San Siro' contro l' Inter spiegando come non sarà fermato dai difensori nerazzurri. Manca soltanto l'ufficialità per il rinnovo di Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 . In casa Inter, invece, è pronto per tornare Romelu Lukaku . Per il miglior tecnico 2022 proprio il partenopeo Luciano Spalletti è in corsa con José Mourinho ( Roma ) e Carlo Ancelotti ( Real Madrid ).

In alto, sotto la testata, la presentazione del nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus mentre un ex bianconero, Cristiano Ronaldo, ha ricevuto una Rolls Royce in regalo dalla compagna Georgina Rodríguez. In Serie B, torna a vincere il Cagliari (2-0 sul Cosenza), di recente affidato a Claudio Ranieri. In Premier League, invece, non si ferma la marcia dell'Arsenal, che in 16' ribalta e supera (3-1) il West Ham. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).