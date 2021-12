Prima pagina Corriere dello Sport: “Osi, schiaffo al Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo 'sgarbo' di Victor Osimhen al Napoli: il centravanti nigeriano, convocato per la Coppa d'Africa, giocherà con la sua Nazionale indossando la maschera anche se non è perfettamente guarito.