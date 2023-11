Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutto aperto”

L'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi , rimane quindi in vetta alla classifica del campionato, a + 2 sui bianconeri e può adesso pensare alla partita di Champions League di Lisbona contro il Benfica , in programma mercoledì sera. Milan e Napoli , però, intanto accorciano le distanze ...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.