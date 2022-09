Prima pagina Corriere dello Sport: “Che rimpianto!”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 27 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ungheria-Italia 0-2, ultima partita del nostro girone di Nations League. In virtù della vittoria a Budapest, vidimata dalle reti di Giacomo Raspadori nel primo tempo e Federico Dimarco nella ripresa, gli Azzurri accedono alle final four del torneo raggiungendo Olanda e Croazia. Stasera si conoscerà il nome della quarta finalista. Il rimpianto, secondo il 'CorSport', di non partecipare ai Mondiali in Qatar ora si acuisce ancora di più.