Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter ha i soldi”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, può dare il via alle sue operazioni in entrata grazie alle imminenti cessioni di André Onana al Manchester United (richiesta di 60 milioni di euro) e di Marcelo Brozović all'Al-Nassr (accordo trovato per 23 milioni di euro). Oggi accoglie Marcus Thuram e presenterà al Sassuolo la sua offerta per Davide Frattesi: 23-24 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri.