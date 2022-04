Prima pagina Corriere dello Sport: “La laurea di Inzaghi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 27 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 27 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che in questo finale di stagione vuole conseguire una laurea. Ovvero, vincere il titolo di Campione d'Italia con i nerazzurri e, successivamente, siglare il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2025.

Stasera, a Bologna, l'Inter avrà la grande occasione di superare il Milan in classifica ed andare a +1 sui cugini. Intanto, sul fronte rossonero, accelerata per la cessione del club. Già venerdì la prima firma sull'accordo per il trasferimento della maggioranza delle quote del Diavolo ad InvestCorp, fondo del Bahrein.

Sul quotidiano romano, quindi, ampio spazio a Manchester City-Real Madrid 4-3, prima semifinale di andata di Champions League ed alla replica di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, alle accuse di scarso impegno ricevute dai propri tifosi.

Capitolo mercato: il Napoli vuole regalarsi il 'Cholito', Giovanni Simeone, attaccante dell'Hellas Verona, non appena avrà centrato la qualificazione in Champions. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

